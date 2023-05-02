Синегубов: Двое мужчин, которые подорвались на мине на Харьковщине, погибли

Медики не смогли спасти жизнь тяжело раненых, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленной информации Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи, 2 мужчины 39 и 47 лет, которые взорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли. К сожалению, медики не смогли спасти их жизнь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — рассказал Синегубов.