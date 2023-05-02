Live
  • Вторник 02.05.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.27
    • 🟢

Синегубов: Двое мужчин, которые подорвались на мине на Харьковщине, погибли

Происшествия 17:02   02.05.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Двое мужчин, которые подорвались на мине на Харьковщине, погибли

Медики не смогли спасти жизнь тяжело раненых, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленной информации Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи, 2 мужчины 39 и 47 лет, которые взорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли. К сожалению, медики не смогли спасти их жизнь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — рассказал Синегубов.

Читайте также: В Изюмском районе на поле подорвались люди — Синегубов

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:02
Синегубов: Двое мужчин, которые подорвались на мине на Харьковщине, погибли
11:23
Завершается регистрация на НМТ: на Харьковщине записались 10,5 тыс. участников
10:25
Россияне утром обстреляли Харьковщину: есть раненая
17:17
Передал кухонную технику. Синегубов посетил кафе японца Фуминори в Харькове
14:41
1 мая армия РФ ударила по Купянщине: ранен мужчина – прокуратура (фото)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: Двое мужчин, которые подорвались на мине на Харьковщине, погибли»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 17:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики не смогли спасти жизнь тяжело раненых, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".