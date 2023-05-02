Синегубов: Двое мужчин, которые подорвались на мине на Харьковщине, погибли
Медики не смогли спасти жизнь тяжело раненых, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По обновленной информации Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи, 2 мужчины 39 и 47 лет, которые взорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли. К сожалению, медики не смогли спасти их жизнь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 17:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики не смогли спасти жизнь тяжело раненых, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".