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В Изюмском районе на поле подорвались люди — Синегубов

Происшествия 15:29   02.05.2023
Виктория Яковенко
В Изюмском районе на поле подорвались люди — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

2 мая в Изюмском районе Харьковской области на поле подорвались люди, выехавшие туда на сельскохозяйственной технике.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Минная опасность у нас достаточно высокая. Пока продолжаем работать над разминированием, у нас работают усиленные подразделения ГСЧС, более 250 человек пиротехников», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 15:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 мая в Изюмском районе Харьковской области на поле подорвались люди, выехавшие туда на сельскохозяйственной технике.".