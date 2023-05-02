В Изюмском районе на поле подорвались люди — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
2 мая в Изюмском районе Харьковской области на поле подорвались люди, выехавшие туда на сельскохозяйственной технике.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Минная опасность у нас достаточно высокая. Пока продолжаем работать над разминированием, у нас работают усиленные подразделения ГСЧС, более 250 человек пиротехников», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 мая в Изюмском районе Харьковской области на поле подорвались люди, выехавшие туда на сельскохозяйственной технике.".