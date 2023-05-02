В Изюмском районе на поле подорвались люди — Синегубов

2 мая в Изюмском районе Харьковской области на поле подорвались люди, выехавшие туда на сельскохозяйственной технике.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Минная опасность у нас достаточно высокая. Пока продолжаем работать над разминированием, у нас работают усиленные подразделения ГСЧС, более 250 человек пиротехников», — добавил Синегубов.