В Ізюмському районі на полі підірвалися люди – Синєгубов

2 травня в Ізюмському районі Харківської області підірвалися люди, які виїхали на поле на сільськогосподарській техніці.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Мінна небезпека у нас досить висока. Поки продовжуємо працювати над розмінуванням, у нас працюють посилені підрозділи ДСНС, понад 250 осіб піротехніків”, – додав Синєгубов.