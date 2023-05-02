В Ізюмському районі на полі підірвалися люди – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
2 травня в Ізюмському районі Харківської області підірвалися люди, які виїхали на поле на сільськогосподарській техніці.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Мінна небезпека у нас досить висока. Поки продовжуємо працювати над розмінуванням, у нас працюють посилені підрозділи ДСНС, понад 250 осіб піротехніків”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 травня в Ізюмському районі Харківської області підірвалися люди, які виїхали на поле на сільськогосподарській техніці.".