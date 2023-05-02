На Харківщині через сонце міни можуть самостійно детонувати – ДСНС

У Харківській області рятувальники фіксують випадки детонації протипіхотної міни «Пелюстка» від потрапляння на неї прямих сонячних променів або від нагрівання.

Про це повідомив на брифінгу речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

«Такі випадки вже фіксувалися, щодо детонації вибухонебезпечних предметів, зокрема ПФМ-1 «Пелюстка» від прямих сонячних променів або від нагрівання. Якщо вона лежить на металевому даху або на якійсь металевій конструкції, то від нагрівання, від сонця вона може детонувати», – розповів Василенко.