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На Харківщині через сонце міни можуть самостійно детонувати – ДСНС

Суспільство 13:17   02.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині через сонце міни можуть самостійно детонувати – ДСНС Фото: Ізюмська міськрада

У Харківській області рятувальники фіксують випадки детонації протипіхотної міни «Пелюстка» від потрапляння на неї прямих сонячних променів або від нагрівання.

Про це повідомив на брифінгу речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

«Такі випадки вже фіксувалися, щодо детонації вибухонебезпечних предметів, зокрема ПФМ-1 «Пелюстка» від прямих сонячних променів або від нагрівання. Якщо вона лежить на металевому даху або на якійсь металевій конструкції, то від нагрівання, від сонця вона може детонувати», – розповів Василенко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 13:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області рятувальники фіксують випадки детонації протипіхотної міни «Пелюстка» від потрапляння на неї прямих сонячних променів або від нагрівання.".