На Харківщині через сонце міни можуть самостійно детонувати – ДСНС
Фото: Ізюмська міськрада
У Харківській області рятувальники фіксують випадки детонації протипіхотної міни «Пелюстка» від потрапляння на неї прямих сонячних променів або від нагрівання.
Про це повідомив на брифінгу речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
«Такі випадки вже фіксувалися, щодо детонації вибухонебезпечних предметів, зокрема ПФМ-1 «Пелюстка» від прямих сонячних променів або від нагрівання. Якщо вона лежить на металевому даху або на якійсь металевій конструкції, то від нагрівання, від сонця вона може детонувати», – розповів Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області рятувальники фіксують випадки детонації протипіхотної міни «Пелюстка» від потрапляння на неї прямих сонячних променів або від нагрівання.".