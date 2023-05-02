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На Харьковщине из-за солнца мины могут самостоятельно детонировать – ГСЧС

Общество 13:17   02.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине из-за солнца мины могут самостоятельно детонировать – ГСЧС Фото: Изюмский горсовет

В Харьковской области спасатели фиксируют случаи детонации противопехотной мины «Лепесток» от попадания на нее прямых солнечных лучей или от нагревания.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«Такие случаи уже фиксировались, относительно детонации взрывоопасных предметов, в частности ПФМ-1 «Лепесток» от прямых солнечных лучей или от нагреванияж. Если она лежит на металлической крыше или на какой-то металлической конструкции, то от нагревания, от солнца она может детонировать», — рассказал Василенко.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области спасатели фиксируют случаи детонации противопехотной мины «Лепесток» от попадания на нее прямых солнечных лучей или от нагревания.".