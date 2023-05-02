На Харьковщине из-за солнца мины могут самостоятельно детонировать – ГСЧС
Фото: Изюмский горсовет
В Харьковской области спасатели фиксируют случаи детонации противопехотной мины «Лепесток» от попадания на нее прямых солнечных лучей или от нагревания.
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
«Такие случаи уже фиксировались, относительно детонации взрывоопасных предметов, в частности ПФМ-1 «Лепесток» от прямых солнечных лучей или от нагреванияж. Если она лежит на металлической крыше или на какой-то металлической конструкции, то от нагревания, от солнца она может детонировать», — рассказал Василенко.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области спасатели фиксируют случаи детонации противопехотной мины «Лепесток» от попадания на нее прямых солнечных лучей или от нагревания.".