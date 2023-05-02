На Харьковщине из-за солнца мины могут самостоятельно детонировать – ГСЧС

В Харьковской области спасатели фиксируют случаи детонации противопехотной мины «Лепесток» от попадания на нее прямых солнечных лучей или от нагревания.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«Такие случаи уже фиксировались, относительно детонации взрывоопасных предметов, в частности ПФМ-1 «Лепесток» от прямых солнечных лучей или от нагреванияж. Если она лежит на металлической крыше или на какой-то металлической конструкции, то от нагревания, от солнца она может детонировать», — рассказал Василенко.