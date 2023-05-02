Синєгубов: Двоє чоловіків, які підірвалися на міні на Харківщині, загинули

Медики не змогли врятувати життя тяжко поранених, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – розповів Синєгубов.