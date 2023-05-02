Синєгубов: Двоє чоловіків, які підірвалися на міні на Харківщині, загинули
Медики не змогли врятувати життя тяжко поранених, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 17:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики не змогли врятувати життя тяжко поранених, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".