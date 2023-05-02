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Синєгубов: Двоє чоловіків, які підірвалися на міні на Харківщині, загинули

Події 17:02   02.05.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Двоє чоловіків, які підірвалися на міні на Харківщині, загинули

Медики не змогли врятувати життя тяжко поранених, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 17:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики не змогли врятувати життя тяжко поранених, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".