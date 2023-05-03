Після смертельного вибуху в полі на Харківщині у громаді заборонили орати

У Балаклійській громаді вирішили запровадити офіційну заборону на проведення польових робіт там, де ще не відпрацювали сапери.

“Рішенням комісії з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської ради заборонено проведення сільськогосподарських робіт на не розмінованих землях міської територіальної громади в зонах проведення бойових дій, деокупованих територій, на яких не проведені заходи з розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів, враховуючи пропозиції ДСНС України та з метою захисту населення”, – повідомили в телеграмі Балаклійської міської військової адміністрації.

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Нагадаємо, 2 травня в Ізюмському районі (до якого належить зараз і Балаклійська громада) підірвалися двоє чоловіків, які виїхали на сільськогосподарській техніці в поле. Обидва загинули від отриманих травм.