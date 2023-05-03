Після смертельного вибуху в полі на Харківщині у громаді заборонили орати
У Балаклійській громаді вирішили запровадити офіційну заборону на проведення польових робіт там, де ще не відпрацювали сапери.
“Рішенням комісії з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської ради заборонено проведення сільськогосподарських робіт на не розмінованих землях міської територіальної громади в зонах проведення бойових дій, деокупованих територій, на яких не проведені заходи з розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів, враховуючи пропозиції ДСНС України та з метою захисту населення”, – повідомили в телеграмі Балаклійської міської військової адміністрації.
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Нагадаємо, 2 травня в Ізюмському районі (до якого належить зараз і Балаклійська громада) підірвалися двоє чоловіків, які виїхали на сільськогосподарській техніці в поле. Обидва загинули від отриманих травм.
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Ви читали новину: «Після смертельного вибуху в полі на Харківщині у громаді заборонили орати»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді вирішили запровадити офіційну заборону на проведення польових робіт там, де ще не відпрацювали сапери".