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Після смертельного вибуху в полі на Харківщині у громаді заборонили орати

Події 10:40   03.05.2023
Оксана Горун
Після смертельного вибуху в полі на Харківщині у громаді заборонили орати

У Балаклійській громаді вирішили запровадити офіційну заборону на проведення польових робіт там, де ще не відпрацювали сапери.

“Рішенням комісії з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської ради заборонено проведення сільськогосподарських робіт на не розмінованих землях міської територіальної громади в зонах проведення бойових дій, деокупованих територій, на яких не проведені заходи з розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів, враховуючи пропозиції ДСНС України та з метою захисту населення”, – повідомили в телеграмі Балаклійської міської військової адміністрації.

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    • Нагадаємо, 2 травня в Ізюмському районі (до якого належить зараз і Балаклійська громада) підірвалися двоє чоловіків, які виїхали на сільськогосподарській техніці в поле. Обидва загинули від отриманих травм.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 10:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді вирішили запровадити офіційну заборону на проведення польових робіт там, де ще не відпрацювали сапери".