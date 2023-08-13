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Подорвался на собственной даче под Харьковом: пожилой мужчина лишился стопы

Происшествия 13:56   13.08.2023
Елена Нагорная
Подорвался на собственной даче под Харьковом: пожилой мужчина лишился стопы Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В селе Русская Лозовая Дергачевской громады подорвался на собственном приусадебном участке 73-летний мужчина. ЧП произошло на территории дачного общества «Хартрон» 13 августа.

Мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Предварительно, могла сработать противопехотная мина, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. Пенсионер лишился правой стопы.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 13:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Русская Лозовая Дергачевской громады подорвался на собственном приусадебном участке 73-летний мужчина. ЧП произошло на территории дачного общества «Хартрон» 13 августа.".