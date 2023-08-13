Подорвался на собственной даче под Харьковом: пожилой мужчина лишился стопы
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В селе Русская Лозовая Дергачевской громады подорвался на собственном приусадебном участке 73-летний мужчина. ЧП произошло на территории дачного общества «Хартрон» 13 августа.
Мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Предварительно, могла сработать противопехотная мина, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. Пенсионер лишился правой стопы.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 13:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Русская Лозовая Дергачевской громады подорвался на собственном приусадебном участке 73-летний мужчина. ЧП произошло на территории дачного общества «Хартрон» 13 августа.".