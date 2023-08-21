На Харківщині за тиждень підірвалася одна людина: чоловік порався на дачі
Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України
З 14 по 20 серпня у Харківській області стався один підрив на міні. В результаті одна людина травмувалася.
«20 серпня вдень в селі Борщова у Харківському районі на території дачного кооперативу стався нещасний випадок, внаслідок якого 51-річний чоловік зазнав трав. Безпосередньо, він перебуваючи на території своєї земельної ділянки, натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 тип «пелюстка». Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівку», – розповів під час брифінгу речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 16:03;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 14 по 20 серпня у Харківській області стався один підрив на міні. В результаті одна людина травмувалася.".