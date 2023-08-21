На Харківщині за тиждень підірвалася одна людина: чоловік порався на дачі

З 14 по 20 серпня у Харківській області стався один підрив на міні. В результаті одна людина травмувалася.

«20 серпня вдень в селі Борщова у Харківському районі на території дачного кооперативу стався нещасний випадок, внаслідок якого 51-річний чоловік зазнав трав. Безпосередньо, він перебуваючи на території своєї земельної ділянки, натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 тип «пелюстка». Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівку», – розповів під час брифінгу речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.