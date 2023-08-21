На Харьковщине за неделю подорвался один человек: мужчина возился на даче
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
С 14 по 20 августа в Харьковской области произошел один подрыв на мине. В результате мужчина травмировался.
«20 августа днем в селе Борщевая в Харьковском районе на территории дачного кооператива произошел несчастный случай, в результате которого 51-летний мужчина получил травы. Непосредственно, он находясь на территории своего земельного участка, наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 тип «лепесток». В результате взрыва ему оторвало концовку», — рассказал во время брифинга пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 16:03;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14 по 20 августа в Харьковской области произошел один подрыв на мине. В результате мужчина травмировался.".