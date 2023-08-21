На Харьковщине за неделю подорвался один человек: мужчина возился на даче

С 14 по 20 августа в Харьковской области произошел один подрыв на мине. В результате мужчина травмировался.

«20 августа днем в селе Борщевая в Харьковском районе на территории дачного кооператива произошел несчастный случай, в результате которого 51-летний мужчина получил травы. Непосредственно, он находясь на территории своего земельного участка, наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 тип «лепесток». В результате взрыва ему оторвало концовку», — рассказал во время брифинга пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.