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На Харьковщине за неделю подорвался один человек: мужчина возился на даче

Репортаж 16:03   21.08.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
На Харьковщине за неделю подорвался один человек: мужчина возился на даче Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

С 14 по 20 августа в Харьковской области произошел один подрыв на мине. В результате мужчина травмировался.

«20 августа днем в селе Борщевая в Харьковском районе на территории дачного кооператива произошел несчастный случай, в результате которого 51-летний мужчина получил травы. Непосредственно, он находясь на территории своего земельного участка, наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 тип «лепесток». В результате взрыва ему оторвало концовку», — рассказал во время брифинга пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 16:03;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14 по 20 августа в Харьковской области произошел один подрыв на мине. В результате мужчина травмировался.".