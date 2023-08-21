На Харьковщине трактор подорвался на мине: водителя госпитализировали
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
21 августа около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района трактор наехал на мину.
«Во время полевых работ 51-летний тракторист получил минно-взрывную травму, наехав вероятно на противотанковую мину. Его госпитализировали в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 15:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 августа около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района трактор наехал на мину.".