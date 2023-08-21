На Харьковщине трактор подорвался на мине: водителя госпитализировали

21 августа около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района трактор наехал на мину.

«Во время полевых работ 51-летний тракторист получил минно-взрывную травму, наехав вероятно на противотанковую мину. Его госпитализировали в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.