51-летний мужчина подорвался на мине «лепесток» на даче в Харьковской области

51-летний мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

20 августа на территории дачного кооператива «Дружба» в селе Борщевая Липецкой громады Харьковского района 51-летний мужчина наступил на противопехотную мину «лепесток».

В результате взрыва мужчина ранен. Пострадавшего госпитализировали.