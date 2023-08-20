51-летний мужчина подорвался на мине «лепесток» на даче в Харьковской области
51-летний мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
20 августа на территории дачного кооператива «Дружба» в селе Борщевая Липецкой громады Харьковского района 51-летний мужчина наступил на противопехотную мину «лепесток».
В результате взрыва мужчина ранен. Пострадавшего госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 16:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летний мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".