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51-річний чоловік підірвався на міні «пелюстка» на дачі в Харківській області

Події 16:00   20.08.2023
Оксана Якушко
51-річний чоловік підірвався на міні «пелюстка» на дачі в Харківській області

51-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.

20 серпня на території дачного кооперативу “Дружба” у с. Борщова Липецької громади Харківського району 51-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “пелюстка”.

Внаслідок вибуху чоловіка поранено. Постраждалого ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.".