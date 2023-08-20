51-річний чоловік підірвався на міні «пелюстка» на дачі в Харківській області

51-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.

20 серпня на території дачного кооперативу “Дружба” у с. Борщова Липецької громади Харківського району 51-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “пелюстка”.

Внаслідок вибуху чоловіка поранено. Постраждалого ушпиталили.