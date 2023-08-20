51-річний чоловік підірвався на міні «пелюстка» на дачі в Харківській області
51-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.
20 серпня на території дачного кооперативу “Дружба” у с. Борщова Липецької громади Харківського району 51-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “пелюстка”.
Внаслідок вибуху чоловіка поранено. Постраждалого ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 16:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні, повідомили у ДСНС у Харківській області.".