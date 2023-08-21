На Харківщині трактор підірвався на міні: водія ушпиталили
Фото: ГУНП в Харківській області
21 серпня близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району трактор наїхав на міну.
«Під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 15:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 серпня близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району трактор наїхав на міну.".