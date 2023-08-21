На Харківщині трактор підірвався на міні: водія ушпиталили

21 серпня близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району трактор наїхав на міну.

«Під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.