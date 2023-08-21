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На Харківщині трактор підірвався на міні: водія ушпиталили

Події 15:10   21.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині трактор підірвався на міні: водія ушпиталили Фото: ГУНП в Харківській області

21 серпня близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району трактор наїхав на міну.

«Під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 15:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 серпня близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району трактор наїхав на міну.".