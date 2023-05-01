Зарізав та відвіз тіло на покинуту дачу: на Харківщині затримали вбивцю

На одній з покинутих дач в селі Огульці Богодухівського району знайшли тіло чоловіка, якого зарізав знайомий.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Тіло загиблого, яке було замотане в ковдру, знайшов місцевий. Під час огляду поліцейські виявили на тілі чоловіка ножове поранення в області грудної клітини. За передніми даними, ушкодження були спричинені померлому кілька місяців тому.

В ході розслідування поліцейські за кілька днів встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився місцевий мешканець 1962 року народження. З померлим він познайомився ще у січні 2023 року. Під час розпиття алкоголю зловмисник зарізав знайомого. Тіло чоловік замотав у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств, де сховав під дошками та соломою.

29 квітня правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні вбивства. Чоловік наразі перебуває у СІЗО.