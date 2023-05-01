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Зарізав та відвіз тіло на покинуту дачу: на Харківщині затримали вбивцю

Події 13:38   01.05.2023
Вікторія Яковенко
Зарізав та відвіз тіло на покинуту дачу: на Харківщині затримали вбивцю Фото: ГУНП в Харківській області

На одній з покинутих дач в селі Огульці Богодухівського району знайшли тіло чоловіка, якого зарізав знайомий.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Тіло загиблого, яке було замотане в ковдру, знайшов місцевий. Під час огляду поліцейські виявили на тілі чоловіка ножове поранення в області грудної клітини. За передніми даними, ушкодження були спричинені померлому кілька місяців тому.

В ході розслідування поліцейські за кілька днів встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився місцевий мешканець 1962 року народження. З померлим він познайомився ще у січні 2023 року. Під час розпиття алкоголю зловмисник зарізав знайомого. Тіло чоловік замотав у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств, де сховав під дошками та соломою.

29 квітня правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні вбивства. Чоловік наразі перебуває у СІЗО.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одній з покинутих дач в селі Огульці Богодухівського району знайшли тіло чоловіка, якого зарізав знайомий.".