Зарізав та відвіз тіло на покинуту дачу: на Харківщині затримали вбивцю
На одній з покинутих дач в селі Огульці Богодухівського району знайшли тіло чоловіка, якого зарізав знайомий.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Тіло загиблого, яке було замотане в ковдру, знайшов місцевий. Під час огляду поліцейські виявили на тілі чоловіка ножове поранення в області грудної клітини. За передніми даними, ушкодження були спричинені померлому кілька місяців тому.
В ході розслідування поліцейські за кілька днів встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився місцевий мешканець 1962 року народження. З померлим він познайомився ще у січні 2023 року. Під час розпиття алкоголю зловмисник зарізав знайомого. Тіло чоловік замотав у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств, де сховав під дошками та соломою.
29 квітня правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні вбивства. Чоловік наразі перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одній з покинутих дач в селі Огульці Богодухівського району знайшли тіло чоловіка, якого зарізав знайомий.".