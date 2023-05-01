Зарезал и увез тело на заброшенную дачу: на Харьковщине задержали убийцу

На одной из заброшенных дач в селе Огульцы Богодуховского района нашли тело мужчины, которого зарезал знакомый.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Тело погибшего, которое было замотано в одеяло нашел местный житель. Во время осмотра полицейские обнаружили на теле мужчины ножевое ранение в области грудной клетки. Как выяснили правоохранители, повреждения были нанесены умершему несколько месяцев назад.

В ходе расследования полицейские через несколько дней установили личность, причастную к совершению преступления. Им оказался местный житель 1962 года рождения. С умершим он познакомился еще в январе 2023 года. При распитии алкоголя злоумышленник зарезал знакомого. Тело мужчина замотал в одеяло и отвез на территорию одного из садовых обществ, где спрятал под досками и соломой.

29 апреля правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении убийства. Он находится в СИЗО.