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Зарезал и увез тело на заброшенную дачу: на Харьковщине задержали убийцу

Происшествия 13:38   01.05.2023
Виктория Яковенко
Зарезал и увез тело на заброшенную дачу: на Харьковщине задержали убийцу Фото: ГУНП в Харьковской области

На одной из заброшенных дач в селе Огульцы Богодуховского района нашли тело мужчины, которого зарезал знакомый.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Тело погибшего, которое было замотано в одеяло нашел местный житель. Во время осмотра полицейские обнаружили на теле мужчины ножевое ранение в области грудной клетки. Как выяснили правоохранители, повреждения были нанесены умершему несколько месяцев назад.

В ходе расследования полицейские через несколько дней установили личность, причастную к совершению преступления. Им оказался местный житель 1962 года рождения. С умершим он познакомился еще в январе 2023 года. При распитии алкоголя злоумышленник зарезал знакомого. Тело мужчина замотал в одеяло и отвез на территорию одного из садовых обществ, где спрятал под досками и соломой.

29 апреля правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении убийства. Он находится в СИЗО.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 13:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одной из заброшенных дач в селе Огульцы Богодуховского района нашли тело мужчины, которого зарезал знакомый.".