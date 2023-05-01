Зарезал и увез тело на заброшенную дачу: на Харьковщине задержали убийцу
На одной из заброшенных дач в селе Огульцы Богодуховского района нашли тело мужчины, которого зарезал знакомый.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Тело погибшего, которое было замотано в одеяло нашел местный житель. Во время осмотра полицейские обнаружили на теле мужчины ножевое ранение в области грудной клетки. Как выяснили правоохранители, повреждения были нанесены умершему несколько месяцев назад.
В ходе расследования полицейские через несколько дней установили личность, причастную к совершению преступления. Им оказался местный житель 1962 года рождения. С умершим он познакомился еще в январе 2023 года. При распитии алкоголя злоумышленник зарезал знакомого. Тело мужчина замотал в одеяло и отвез на территорию одного из садовых обществ, где спрятал под досками и соломой.
29 апреля правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении убийства. Он находится в СИЗО.
Читайте также: Убийство на Новый год: жителя Харьковщины посадили на 9 лет
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зарезал и увез тело на заброшенную дачу: на Харьковщине задержали убийцу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одной из заброшенных дач в селе Огульцы Богодуховского района нашли тело мужчины, которого зарезал знакомый.".