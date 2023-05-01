Убийство на Новый год: жителя Харьковщины посадили на 9 лет
Суд признал виновным 21-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Трагедия произошла в ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в одном из домов в городе Изюм. Компания праздновала Новый год, на столе присутствовал алкоголь, к тому же часть приглашенных пришла на праздник уже под хмельком, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Между двумя гостями возник конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой 21-летний мужчина повалил 46-летнего пострадавшего на пол и стал избивать его ногами. Всего злоумышленник нанес не менее 20 ударов по туловищу и лицу своей жертвы.
Уже с утра, осознав, что мужчина мертв, убийца и хозяин дома посовещались и решили не сообщать о преступлении правоохранителям.
«Владелец дома помог злоумышленнику перенести тело в сарай, а вечером убийца, завернув труп в одеяло, с помощью ручной тележки перевез его в реку, куда и сбросил тело», — отметили правоохранители.
Напомним: В новогоднюю ночь на Харьковщине произошло убийство
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным 21-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.".