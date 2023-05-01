Вбивство на Новий рік: мешканця Харківщини посадили на 9 років

Суд визнав винним 21-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Трагедія трапилась в ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року в одному з будинків у місті Ізюм. Компанія святкувала Новий рік, на столі був присутній алкоголь, до того ж частина запрошених прийшла на свято вже напідпитку, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Між двома гостями виник конфлікт. Сварка переросла у бійку, у ході якої 21-річний чоловік повалив 46-річного потерпілого на підлогу та став бити його ногами. Усього зловмисник завдав не менше 20 ударів по тулубу та обличчю своєї жертви.

Вже зранку, усвідомивши, що чоловік мертвий, вбивця та господар будинку порадилися та вирішили не повідомляти про злочин правоохоронцям.

«Власник будинку допоміг зловмиснику перенести тіло до сараю, а ввечері вбивця, загорнувши труп у ковдру, за допомогою ручного візка перевіз його до річки, куди і скинув тіло», – зазначили правоохоронці.