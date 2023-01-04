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У новорічну ніч на Харківщині сталося вбивство

Події 11:06   04.01.2023
Оксана Горун
У новорічну ніч на Харківщині сталося вбивство Фото: ГУНП у Харківській області

21-річний чоловік на Харківщині до смерті побив гостя за святковим столом, труп загорнув у килим та викинув у річку.

Зовсім не новорічну історію повідомили в поліції Харківської області.

2 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля річки Сухий Ізюмець знайдено тіло, замотане у килим. Оперативники Ізюмського районного управління поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний чоловік. В ніч з 31 грудня на 1 січня під час спільного розпиття алкогольних напоїв та в ході раптової сварки зловмисник жорстоко побив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер“, – зазначили у відділі комунікації ГУ НП у Харківській області.

Тіло вбитого загорнуте в килим

Тіло вбитого товариш по чарці загорнув у килим, а потім на тачці відвіз до найближчої річки й викинув у воду.

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    • Підозрюваного вже затримали, кримінальне провадження порушили за статтею “навмисне вбивство”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 11:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний чоловік на Харківщині до смерті побив гостя за святковим столом, труп загорнув у килим та викинув у річку".