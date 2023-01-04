У новорічну ніч на Харківщині сталося вбивство

21-річний чоловік на Харківщині до смерті побив гостя за святковим столом, труп загорнув у килим та викинув у річку.

Зовсім не новорічну історію повідомили в поліції Харківської області.

“2 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля річки Сухий Ізюмець знайдено тіло, замотане у килим. Оперативники Ізюмського районного управління поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний чоловік. В ніч з 31 грудня на 1 січня під час спільного розпиття алкогольних напоїв та в ході раптової сварки зловмисник жорстоко побив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер“, – зазначили у відділі комунікації ГУ НП у Харківській області.

Тіло вбитого товариш по чарці загорнув у килим, а потім на тачці відвіз до найближчої річки й викинув у воду.

Підозрюваного вже затримали, кримінальне провадження порушили за статтею “навмисне вбивство”.