У новорічну ніч на Харківщині сталося вбивство
21-річний чоловік на Харківщині до смерті побив гостя за святковим столом, труп загорнув у килим та викинув у річку.
Зовсім не новорічну історію повідомили в поліції Харківської області.
“2 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля річки Сухий Ізюмець знайдено тіло, замотане у килим. Оперативники Ізюмського районного управління поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний чоловік. В ніч з 31 грудня на 1 січня під час спільного розпиття алкогольних напоїв та в ході раптової сварки зловмисник жорстоко побив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер“, – зазначили у відділі комунікації ГУ НП у Харківській області.
Тіло вбитого товариш по чарці загорнув у килим, а потім на тачці відвіз до найближчої річки й викинув у воду.
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Підозрюваного вже затримали, кримінальне провадження порушили за статтею “навмисне вбивство”.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний чоловік на Харківщині до смерті побив гостя за святковим столом, труп загорнув у килим та викинув у річку".