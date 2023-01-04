В новогоднюю ночь на Харьковщине произошло убийство

21-летний мужчина на Харьковщине до смерти избил гостя за праздничным столом, труп завернул в ковер и выкинул в реку.

Совершенно не новогоднюю историю сообщили в полиции Харьковской области.

«2 января в полицию поступило сообщение о том, что у реки Сухой Изюмец найдено тело, замотанное в ковер. Оперативники Изюмского районного управления полиции установили, что к совершению преступления причастен 21-летний мужчина. В ночь с 31 декабря на 1 января во время совместного распития алкогольных напитков и в ходе внезапной ссоры злоумышленник жестоко избил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался», — отметили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Тело убитого собутыльник завернул в ковер, а затем на тачке отвез к ближайшей речке и выбросил в воду.

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Подозреваемого уже задержали, уголовное производство возбудили по статье «преднамеренное убийство».