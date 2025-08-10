Готовится ли РФ к прекращению огня: оценка защитников Харьковщины (видео)
Признаков того, что РФ готовится к прекращению огня, защитники на Волчанском направлении в Харьковской области не наблюдают, рассказал в эфире нацмарафона Павел, начальник пограничной заставы бригады «Форпост».
Он подчеркнул: новость о том, что Путин хочет вывода украинских войск с неоккупированных территорий Донецкой области в обмен на прекращение огня и его запланированной встрече с Трампом, на фронте никак не отразилась.
«Вообще на нашем направлении эта новость никак не повлияла. Они как обстреливали, как проводили штурмовые действия, так и дальше проводят. Это на нас вообще никак не ощущается. Они как устанавливали, рассыпали мины, минные ловушки, как обстреливали тыловые позиции, так и происходит. На прекращение огня вообще ничего не указывает», — утверждает Павел.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также отметил, что ни на пасхальное «перемирие», ни на объявленное Путиным в одностороннем порядке перемирие 9 мая прекращения огня со стороны россиян не было.
«Вообще ничего не было. В интернете ходили разговоры о том, что будет прекращение огня, но на фронте оно вообще никак не ощущается. Вообще никакого прекращения огня не было», — утверждает защитник.
Павел также прокомментировал недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что на Волчанском направлении фиксируют участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.
«Да, конечно, они были, но были раньше. Мы их видели, наблюдали с помощью разведывательных дронов. На сегодняшний день это в основном их заключенные, которые вышли для того, чтобы поехать на СВО и проводить штурмовые действия. Они у них как «мясо» идут. И все», — добавил защитник.
Читайте также: Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW
Напомним, президент США Трамп заявил на пресс-конференции 8 августа, что «будет некоторый обмен территориями к обоюдному благу». Он и помощник главы Кремля Путина объявили 8 августа, что Трамп и Путин встретятся на Аляске 15 августа и обсудят варианты долгосрочного мира в Украине. В то же время в мировых СМИ появились утечки о требованиях РФ, которые якобы одобрили в США — а именно «сдаче» россиянам неоккупированой части Донецкой области просто в обмен на прекращение огня — еще до реального мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на происходящее, подтвердив: «Дарить свою землю оккупантам украинцы не будут».
Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 14:14
Корреспондент Елена Нагорная