Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg

Але диктатор РФ Володимир Путін хоче, щоб його власні умови виконали заздалегідь і, ймовірно, затягне переговори, повідомляє Bloomberg.

Російський лідер хоче переконатися, що його умови врахують перед тим, як погодиться на припинення вогню.

Щоб цього домогтися, він спробує затягнути терміни згоди на припинення бойових дій в Україні, кажуть джерела, знайомі з ситуацією.

За словами одного із джерел, російські офіційні особи не обговорювали зі своїми американськими колегами конкретну угоду, на яку українська делегація погодилася у вівторок у Джидді, і Кремль вважає такі межі неприйнятними.

Угода між офіційними особами США та України є дилемою для Путіна, якому досі вдавалося уникати високого тиску з боку Білого дому. План угоди, досягнутої в Джидді, не дає того, що раніше вимагала РФ.

Кремль може вимагати припинення постачання зброї в Україну як умову припинення вогню, повідомив один із близьких до Кремля людей.

“Путін не скаже ні твердого “так”, ні твердого “ні”, – сказала в телефонному інтерв’ю Тетяна Станова, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі у РФ. — Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить якісь жести у бік перемир’я, воно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами».

Раніше РФ вимагала від України стати нейтральною державою та значно скоротити чисельність своїх збройних сил.