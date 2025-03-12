Live
  • Ср 12.03.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.41
  • EUR 45.21

Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg

Політика 18:41   12.03.2025
Оксана Якушко
Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg

Але диктатор РФ Володимир Путін хоче, щоб його власні умови виконали заздалегідь і, ймовірно, затягне переговори, повідомляє Bloomberg.

Російський лідер хоче переконатися, що його умови врахують перед тим, як погодиться на припинення вогню.

Щоб цього домогтися, він спробує затягнути терміни згоди на припинення бойових дій в Україні, кажуть джерела, знайомі з ситуацією.

За словами одного із джерел, російські офіційні особи не обговорювали зі своїми американськими колегами конкретну угоду, на яку українська делегація погодилася у вівторок у Джидді, і Кремль вважає такі межі неприйнятними.

Угода між офіційними особами США та України є дилемою для Путіна, якому досі вдавалося уникати високого тиску з боку Білого дому. План угоди, досягнутої в Джидді, не дає того, що раніше вимагала РФ.

Кремль може вимагати припинення постачання зброї в Україну як умову припинення вогню, повідомив один із близьких до Кремля людей.

“Путін не скаже ні твердого “так”, ні твердого “ні”, – сказала в телефонному інтерв’ю Тетяна Станова, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі у РФ. — Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить якісь жести у бік перемир’я, воно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами».

Раніше РФ вимагала від України стати нейтральною державою та значно скоротити чисельність своїх збройних сил.

Читайте також: Зону примусової евакуації для сімей з дітьми все ж таки розширять – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Прогноз погоди на 13 березня у Харкові та області: тепло і вдень дощитиме
Прогноз погоди на 13 березня у Харкові та області: тепло і вдень дощитиме
12.03.2025, 19:49
Львів і Харків домовилися співпрацювати
Львів і Харків домовилися співпрацювати
12.03.2025, 19:04
Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg
Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg
12.03.2025, 18:41
Новини Харкова — головне 12 березня: вночі прилетів БпЛА, понад 20 атак
Новини Харкова — головне 12 березня: вночі прилетів БпЛА, понад 20 атак
12.03.2025, 17:33
Зону примусової евакуації для сімей з дітьми все ж таки розширять – Синєгубов
Зону примусової евакуації для сімей з дітьми все ж таки розширять – Синєгубов
12.03.2025, 16:47
Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові
Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові
12.03.2025, 16:25

Новини за темою:

20:22
Трамп хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня – Bloomberg
21:46
Судитимуть чоловіка, що жалкував, бо не може голосувати за Путіна у Харкові 📷
21:01
Близько семи днів воюють росіяни на Харківському напрямку, потім зникають
21:33
Storm Shadow могли бити по підземному командному пункту РФ та об’єкту Путіна📹
20:04
Контрнаступ армії РФ у Курській області обернувся повним провалом – BILD

Ви читали новину: «Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 18:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Але диктатор РФ Володимир Путін хоче, щоб його власні умови виконали заздалегідь і, ймовірно, затягне переговори, повідомляє Bloomberg.".