Зону примусової евакуації для сімей з дітьми все ж таки розширять – Синєгубов
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, де ситуація на Харківщині наразі найкритичніша.
“Найкритичніше там, де залишаються люди, і там, де вони знаходяться постійно під обстрілами. Це і північ нашої території, постійно у зведених даних цілодобових Козача Лопань, там залишаються люди і там постійно прилітають керовані авіабомби. Знову ж таки, північ нашої території – і Вовчанський напрямок, і Куп’янський напрямок на сході, і той самий Борівський напрямок Ізюмського району”, – пояснив Синєгубов.
Наразі вже планують розширювати зону обов’язкової евакуації в Харківській області. Йдеться про Великобурлуцьку громаду.
“Тому що там ще перебувають діти, однак ворог дедалі, скажімо так, ближче до неї продовжує свої обстріли, в тому числі керованими авіабомбами. Тому для того, щоб убезпечити цивільне населення, все ж таки, скоріше за все, будемо приймати такі рішення щодо обов’язкової евакуації у примусовий спосіб сімей із дітьми поки що. Далі будемо дивитись на військову обстановку”, – додав начальник ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 16:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, де ситуація на Харківщині наразі найкритичніша.".