Зону принудительной эвакуации для семей с детьми все же расширят – Синегубов
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, где ситуация на Харьковщине на данный момент самая критическая.
«Самая критическая ситуация там, где остаются люди, и там, где они находятся постоянно под обстрелами. Это и север нашей территории, постоянно в сводках там Казачья Лопань, там остаются люди и там постоянно прилетают управляемые авиабомбы. Опять же, север нашей территории – и Волчанское направление, и Купянское направление на востоке, и то же Боровское направление Изюмского района», – объяснил Синегубов.
На данный момент уже планируют расширять зону обязательной эвакуации в Харьковской области. Речь идет о Великобурлукской громаде.
«Потому что там еще находятся дети. Однако враг все, скажем так, ближе к ней продолжает свои обстрелы, в том числе управляемыми авиабомбами. Поэтому для того, чтобы обезопасить гражданское население, все же, скорее всего, будем принимать такие решения по обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми пока. Дальше будем смотреть на военную обстановку», – уточнил начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 16:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, где ситуация на Харьковщине не данный момент самая критическая.".