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СОУ: «Мы готовы встречать врага» – что происходит на Волчанском направлении

Украина 13:24   12.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
СОУ: «Мы готовы встречать врага» – что происходит на Волчанском направлении Скриншот

Начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал, к каким сценариям готовы бойцы ВСУ на Волчанском направлении.

По его словам, в целом ситуация на севере области тяжелая, но контролируемая. На данный момент бойцы полностью готовы к любому развитию событий – даже к активизации врага и перебрасыванию резервов ВС РФ с других направлений.

«Мы к таким вариантам, что враг активизирует действия, как это было 10 мая прошлого года, мы к таким вариантам готовы всегда, независимо от того, что происходит по другим направлениям. Независимо от того, что происходит на Курщине, в Донецкой области. Потому что у врага резервов очень много, очень много сил и присутствие его на направлении и сейчас очень велико. Мы готовы, не буду вдаваться в детали, в чем именно состоит эта подготовка, но мы готовы встречать врага, если вдруг он активизируется на нашем направлении», – утверждает Даниленко.

Он также отметил, что СОУ постоянно меняют тактику, исходя из погодных условий. Так удается сдерживать врага максимально эффективно.

«Погода изменилась, стало теплее, но из-за этого промерзшая земля превратилась в грязь, на которой гораздо сложнее двигаться технике. А если техника какая-нибудь застревает в грязи, то она становится очень хорошей мишенью. Особенно для дронов, которых у врага очень много. И с одной стороны у врага теперь нет такой возможности, как они раньше пытались по льду перебираться, где есть водоемы, то сейчас он предпринимать такие попытки уже не может. Но технику использует и мы по ней отрабатываем», – добавил военный.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 13:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал, к каким сценариям готовы на Волчанском направлении.".