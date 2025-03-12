СОУ: “Ми готові зустрічати ворога” – що відбувається на Вовчанському напрямку

Начальник групи із взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади «Гарт» Олександр Даниленко в етері “Суспільне. Студія” розповів, до яких сценаріїв готові бійці ЗСУ на Вовчанському напрямку.

За його словами, загалом ситуація на півночі області важка, але контрольована. Наразі бійці повністю готові до будь-якого розвитку подій – навіть до активізації ворога та перекидання резервів ЗС РФ з інших напрямків.

“Ми до таких варіантів, що ворог активізує дії, як це було 10 травня минулого року, ми до таких варіантів готові завжди, незалежно від того, що відбувається на інших напрямках. Незалежно, що відбувається на Курщині, в Донецькій області. Тому що у ворога резерву дуже багато, дуже багато сил і присутність його на напрямку і зараз дуже велика. Ми готові, не буду вдаватися в деталі, в чому саме складається ця підготовка, але ми готові зустрічати ворога, якщо раптом він активізується на нашому напрямку”, – стверджує Даниленко.

Він також зазначив, що СОУ постійно змінюють тактику, зважаючи на погодні умови. Так вдається стримувати ворога максимально ефективно.

“Погода змінилася, стало тепліше, але через це промерзла земля перетворилася на багнюку, на якій набагато складніше рухатися техніці. А якщо техніка якась застрягає в багнюці, то вона стає дуже гарною мішенню. Для дронів, яких у ворога дуже багато. І з одного боку у ворога тепер немає такої можливості, як вони раніше намагались по льоду перебиратися, де є водойми, то зараз він вдаватися до таких спроб уже не може. Але техніку використовує і ми по ній відпрацьовуємо. Погода змінилася, але в цьому є і свої плюси і мінуси для обох сторін”, – додав військовий.