«Віримо» – голова Куп’янської МВА про можливе 30-денне припинення вогню
Голова Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері «Суспільне. Студія» заявив, що як тільки обстріли припиняться, у громаді готові розпочинати відновлення. Так він прокоментував можливий 30-денний режим припинення вогню.
«Віримо. Віримо в ЗСУ, віримо в президента, державу. Розуміємо складність ситуації. Ми готові відновлюватися з першого дня, якщо таке перемир’я буде досягнуте. Як обстріли припиняться, відразу готові включитись і максимально швидко почати лагодити критичну, цивільну інфраструктуру, яка дозволить жити людям. Звісно, потрібен час, бо кількість руйнувань громади дуже велика – понад 75% Куп’янська зруйновано або пошкоджено. Роботи дуже багато, всі чекають і розуміють, що це дуже необхідно», – сказав Беседін.
Він також навів сумну статистику обстрілів Куп’янської громади за два місяці 2025-го. За його даними, зафіксували понад вісім тисяч ударів, зокрема прилетіло 228 КАБів. Внаслідок обстрілів загинули шість людей, 40 – постраждали.
Нагадаємо, напередодні, 11 березня, у місті Джидда у Саудівській Аравії завершився перший раунд переговорів української та американської делегацій. Підсумки цієї зустрічі опублікували у спільній заяві на сайті Офісу президента України. Серед основного, зокрема, те, що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні у сфері безпеки. Також Україна висловила готовність прийняти пропозицію Штатів щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання РФ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Андрей Беседин, Купянская громада, перемирие, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 10:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері «Суспільне. Студія» заявив, що як тільки обстріли припиняться, у громаді готові розпочинати відновлення. ".