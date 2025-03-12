«Віримо» – голова Куп’янської МВА про можливе 30-денне припинення вогню

Голова Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері «Суспільне. Студія» заявив, що як тільки обстріли припиняться, у громаді готові розпочинати відновлення. Так він прокоментував можливий 30-денний режим припинення вогню.

«Віримо. Віримо в ЗСУ, віримо в президента, державу. Розуміємо складність ситуації. Ми готові відновлюватися з першого дня, якщо таке перемир’я буде досягнуте. Як обстріли припиняться, відразу готові включитись і максимально швидко почати лагодити критичну, цивільну інфраструктуру, яка дозволить жити людям. Звісно, потрібен час, бо кількість руйнувань громади дуже велика – понад 75% Куп’янська зруйновано або пошкоджено. Роботи дуже багато, всі чекають і розуміють, що це дуже необхідно», – сказав Беседін.

Він також навів сумну статистику обстрілів Куп’янської громади за два місяці 2025-го. За його даними, зафіксували понад вісім тисяч ударів, зокрема прилетіло 228 КАБів. Внаслідок обстрілів загинули шість людей, 40 – постраждали.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня, у місті Джидда у Саудівській Аравії завершився перший раунд переговорів української та американської делегацій. Підсумки цієї зустрічі опублікували у спільній заяві на сайті Офісу президента України. Серед основного, зокрема, те, що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні у сфері безпеки. Також Україна висловила готовність прийняти пропозицію Штатів щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання РФ.