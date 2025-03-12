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«Верим» — глава Купянской ГВА о возможном 30-дневном прекращении огня

Общество 10:42   12.03.2025
Виктория Яковенко
«Верим» — глава Купянской ГВА о возможном 30-дневном прекращении огня Скриншот

Глава Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Суспільне. Студія» заявил, что как только обстрелы прекратятся, в громаде готовы начать восстановление. Так он прокомментировал возможный 30-дневный режим прекращения огня.

«Верим. Верим в ВСУ, верим в президента, государство. Понимаем сложность ситуации. Мы готовы восстанавливаться с первого дня, если такое перемирие будет достигнуто. Как обстрелы прекратятся, сразу готовы включиться и максимально быстро начать чинить критическую, гражданскую инфраструктуру, которая позволит жить людям. Конечно, нужно время, потому что количество разрушений громады очень велико — более 75% Купянска разрушено или повреждено. Работы очень много, все ждут и понимают, что это очень необходимо», – сказал Беседин.

Он также привел печальную статистику обстрелов Купянской громады за два месяца 2025-го. По его данным, зафиксировали более восьми тысяч ударов, в том числе прилетело 228 КАБов. В результате обстрелов погибли шесть человек, 40 – пострадали.

Напомним, накануне, 11 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров украинской и американской делегаций. Итоги этой встречи были опубликованы в совместном заявлении на сайте Офиса президента Украины. Среди основного, в частности, то, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности. Также Украина выразила готовность принять предложение Штатов по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при условии принятия и одновременного исполнения РФ.

Автор: Виктория Яковенко
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12.03.2025, 10:42

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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 10:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Суспільне. Студія» заявил, что как только обстрелы прекратятся, в громаде готовы начать восстановление. ".