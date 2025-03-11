Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии

Мир 20:42   11.03.2025
Елена Нагорная
США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии Фото с сайта Офиса президента

В городе Джидда в Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров украинской и американской делегаций.

Итоги этой встречи опубликовали в совместном заявлении на сайте Офиса президента Украины.

Среди основного, в частности, то, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Также Украина выразила готовность принять предложение Штатов о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения РФ.

«США доведут до сведения России, что взаимность со стороны РФ является ключом к достижению мира», — говорится в заявлении.

Делегации Украины и США также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Кроме этого, делегации Украины и США согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины.

«США обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу», — также говорится в заявлении.

Президенты Украины и США договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, «чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины».

Читайте также: Синегубов высказался про США в день переговоров в Саудовской Аравии

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове прогремел взрыв: Терехов объяснил, что это было
В Харькове прогремел взрыв: Терехов объяснил, что это было
11.03.2025, 18:48
США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии
США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии
11.03.2025, 20:42
Когда отключат отопление на Харьковщине и все ли топят — информация ХОВА
Когда отключат отопление на Харьковщине и все ли топят — информация ХОВА
11.03.2025, 17:18
Пришла ли метеорологическая весна в Харьков раньше положенного срока
Пришла ли метеорологическая весна в Харьков раньше положенного срока
11.03.2025, 18:41
Новости Харькова — главное 11 марта: десятки атак, смертельный пожар
Новости Харькова — главное 11 марта: десятки атак, смертельный пожар
11.03.2025, 19:03
Воздух прогреется до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта
Воздух прогреется до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта
11.03.2025, 20:59

Новости по теме:

19:12
Харьков чувствует «стремление России к миру»
20:14
Терехов о конце войны и гарантиях: «США будут оберегать то, где зарабатывают»
20:00
Победу заменили справедливым миром в Харькове: обзор фронта за неделю (видео)
16:56
США давят на Киев, требуя изменить резолюцию ООН, осуждающую Россию — WP
15:03
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)

Вы читали новость: «США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 20:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Джидда в Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров украинской и американской делегаций.".