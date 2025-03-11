США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии
В городе Джидда в Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров украинской и американской делегаций.
Итоги этой встречи опубликовали в совместном заявлении на сайте Офиса президента Украины.
Среди основного, в частности, то, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.
Также Украина выразила готовность принять предложение Штатов о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения РФ.
«США доведут до сведения России, что взаимность со стороны РФ является ключом к достижению мира», — говорится в заявлении.
Делегации Украины и США также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
Кроме этого, делегации Украины и США согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины.
«США обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу», — также говорится в заявлении.
Президенты Украины и США договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, «чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины».
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: мир, мирные переговоры, Саудовская Аравия, Украина;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Джидда в Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров украинской и американской делегаций.".