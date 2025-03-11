Синегубов высказался про США в день переговоров в Саудовской Аравии
Начальник ХОВА Олег Синегубов 11 марта, когда проходят переговоры делегаций Украины и США в Джидде, опубликовал комментарий, который дал Американскому национальному радио.
Синегубов заявил: «Соединенные Штаты Америки были и остаются стратегическим партнером Украины в борьбе за независимость, за суверенитет и за те демократические ценности, которые исповедуют наша страна и, конечно, Соединенные Штаты Америки». Американским слушателям в эфире он рассказывал, что Харьковская область является форпостом не только Украины, но и всей Европы.
«С начала полномасштабного вторжения враг совершил более 21 тысячи атак на город Харьков и на нашу территорию. Это были ракеты, это были управляемые авиабомбы, это были дроны «шахеды» и другие атаки», — напомнил начальник ХОВА.
Видео: Олег Синегубов/Telegram
Он также отметил, что у Харьковской область есть меморандум о сотрудничестве с американским штатом Огайо. А затем благодарил «американский народ, Конгресс, правительство США и президента лично». Фамилию президента США, которого он благодарит, Синегубов в эфире не назвал.
Читайте также: Терехов сообщил про хороший месседж от USAID для Харькова
Отметим, прямо сейчас в Саудовской Аравии, в Джидде, проходят переговоры делегаций США и Украины. Украину представляют министр иностранных дел Сибига, министр обороны Умеров и руководитель ОП Ермак. Со стороны США — государственный секретарь Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Уолтц. Предполагается, что по итогам переговоров Штаты могут разморозить приостановленную помощь Украине и обмен разведданными.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: новости Харькова, переговоры, Саудовская Аравия, синегубов, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов высказался про США в день переговоров в Саудовской Аравии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 13:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 11 марта, когда проходят переговоры делегаций Украины и США в Джидде, опубликовал комментарий, который дал Американскому национальному радио".