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Синегубов высказался про США в день переговоров в Саудовской Аравии

Мир 13:00   11.03.2025
Оксана Горун
Синегубов высказался про США в день переговоров в Саудовской Аравии Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов 11 марта, когда проходят переговоры делегаций Украины и США в Джидде, опубликовал комментарий, который дал Американскому национальному радио.

Синегубов заявил: «Соединенные Штаты Америки были и остаются стратегическим партнером Украины в борьбе за независимость, за суверенитет и за те демократические ценности, которые исповедуют наша страна и, конечно, Соединенные Штаты Америки». Американским слушателям в эфире он рассказывал, что Харьковская область является форпостом не только Украины, но и всей Европы.

«С начала полномасштабного вторжения враг совершил более 21 тысячи атак на город Харьков и на нашу территорию. Это были ракеты, это были управляемые авиабомбы, это были дроны «шахеды» и другие атаки», — напомнил начальник ХОВА.

Видео: Олег Синегубов/Telegram

Он также отметил, что у Харьковской область есть меморандум о сотрудничестве с американским штатом Огайо. А затем благодарил «американский народ, Конгресс, правительство США и президента лично». Фамилию президента США, которого он благодарит, Синегубов в эфире не назвал.

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Отметим, прямо сейчас в Саудовской Аравии, в Джидде, проходят переговоры делегаций США и Украины. Украину представляют министр иностранных дел Сибига, министр обороны Умеров и руководитель ОП Ермак. Со стороны США — государственный секретарь Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Уолтц. Предполагается, что по итогам переговоров Штаты могут разморозить приостановленную помощь Украине и обмен разведданными.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 13:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 11 марта, когда проходят переговоры делегаций Украины и США в Джидде, опубликовал комментарий, который дал Американскому национальному радио".