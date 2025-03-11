Синєгубов висловився про США в день переговорів у Саудівській Аравії
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 11 березня, коли відбуваються переговори делегацій України та США у Джидді, опублікував коментар, який дав Американському національному радіо.
Синєгубов заявив: “Сполучені Штати Америки були й залишаються стратегічним партнером України в боротьбі за незалежність, за суверенітет і за ті демократичні цінності, які сповідують наша країна і, звичайно, Сполучені Штати Америки“. Американським слухачам в етері він розповідав, що Харківська область є форпостом не лише України, а й усієї Європи.
“З початку повномасштабного вторгнення ворог здійснив понад 21 тисячу атак на місто Харків і на нашу територію. Це були ракети, це було керовані авіабомби, це були дрони “шахеди” та інші атаки“, – нагадав начальник ХОВА.
Відео: Олег Синєгубов/Телеграм
Він також зазначив, що Харківська область має меморандум про співпрацю з американським штатом Огайо. А потім дякував “американському народу, Конгресу, уряду США і президенту особисто”. Прізвище президента США, якому він дякує, Синєгубов у етері не назвав.
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Зазначимо, зараз у Саудівській Аравії, в Джидді, відбуваються переговори делегацій США та України. Україну представляють міністр закордонних справ Сибіга, міністр оборони Умєров і керівник ОП Єрмак. З боку США – державний секретар Рубіо та радник Трампа з нацбезпеки Волц. Передбачається, що за підсумками переговорів Штати можуть розморозити зупинену допомогу Україні та обмін розвідданими.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 13:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 11 березня, коли відбуваються переговори делегацій України та США у Джидді, опублікував коментар, який дав Американському національному радіо".