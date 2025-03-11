США відновлюють допомогу Україні: підсумки переговорів про мир у Джидді

У місті Джидда у Саудівській Аравії завершився перший раунд переговорів української та американської делегацій.

Підсумки цієї зустрічі опублікували у спільній заяві на сайті Офісу президента України.

Серед основного, зокрема, те, що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні у сфері безпеки.

Також Україна висловила готовність прийняти пропозицію Штатів щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання РФ.

“США доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру“, – йдеться в заяві.

Делегації України та США також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Окрім цього, делегації України та США погодилися визначити склад своїх переговорних груп та негайно розпочати переговори для досягнення сталого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

«Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу», — також йдеться у заяві.

Президенти України та США домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, “щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України”.

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