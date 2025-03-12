Путин, вероятно, согласится на условия перемирия с Украиной – Bloomberg

Но диктатор РФ Владимир Путин хочет, чтобы его собственные условия выполнили заранее, и, вероятно, затянет переговоры, сообщает Bloomberg.

Российский лидер хочет убедиться, что его условия учтут, прежде чем согласится на прекращение огня.

Чтобы добиться этого, он попытается затянуть сроки согласия на прекращение боевых действий на Украине, говорят источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из источников, российские официальные лица не обсуждали со своими американскими коллегами конкретную сделку, на которую украинская делегация согласилась во вторник в Джидде, и Кремль считает такие рамки неприемлемыми.

Соглашение между официальными лицами США и Украины представляет собой дилемму для Путина, которому до сих пор удавалось избегать высокого давления со стороны Белого дома. План соглашения, достигнутого в Джидде, не дает того, что ранее требовала РФ.

Кремль может потребовать прекращения поставок оружия на Украину в качестве условия прекращения огня, сообщил один из близких к Кремлю людей.

«Путин не скажет ни твердого «да», ни твердого «нет», — сказала в телефонном интервью Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в РФ. — Даже в фантастической ситуации, когда Путин сделает какие-то жесты в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями».

Ранее РФ требовала от Украины стать нейтральным государством и значительно сократить численность своих вооруженных сил.