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В РФ заявляють, що «окупанти наближаються до Борової» – ISW не підтверджує

Фронт 07:04   15.03.2025
Вікторія Яковенко
В РФ заявляють, що «окупанти наближаються до Борової» – ISW не підтверджує Карта: ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатують: попри спроби ЗС РФ проводити наступальні дії, просувань росіян на Харківщині немає.

Зокрема, за даними ISW, армія РФ атакувала на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Красне Перше, Дорошівка, Голубівка та Петропавлівка.

«Російський мілітарист 14 березня заявив, що українські війська контратакують біля дороги Р-79 Дворічна-Куп’янськ», – розповіли аналітики.

Тим часом, в ОСУВ «Хортиця» повідомили, що ЗС РФ намагаються перекинути додаткові підрозділи та ресурси через західний (правий) берег річки Оскіл, додали в ISW.

Зазначимо, 13 березня спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону заявив, що фіксують сильну активізацію ворога на Куп’янському напрямку. Зокрема, він повідомив, що окупанти скористалися можливістю та перекинули частину засобів по льоду через річку Оскіл. Наразі українські воїни намагаються повернути окупантів за річку, додав Трегубов.

Крім цього, кажуть в ISW, 14 березня російський мілітарист заявив, що «окупанти наближаються до Борової і очистили Загризове», однак аналітики цю інформацію не підтверджують.

«Російське джерело заявило, що українські війська контратакують у районі Богуславки», – зазначили аналітики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 07:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатують: попри спроби ЗС РФ проводити наступальні дії, просувань росіян на Харківщині немає.".