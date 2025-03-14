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ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Харьковщине – Deep State

Украина 11:35   14.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Харьковщине – Deep State Фото: Генштаб ВСУ

Утром 14 марта авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине.

Согласно данным аналитиков, Вооруженные силы Украины смогли оттеснить врага в Харьковской области. В частности, на картах видно, что СОУ выбили ВС РФ из населенного пункта на Купянском направлении. Речь идет о Фиголовке.

Напомним, ранее глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сказал, что, в целом, ситуация в громаде «более-менее стабильная». Он также сообщил о  враг осуществляет атакующие действия в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Петро-Ивановка, Фиголовки и Новомлынска. При этом он акцентировал, что несмотря на сложившуюся ситуацию, обстановку полностью контролируют СОУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 11:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 марта авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине.".