ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Харьковщине – Deep State

Утром 14 марта авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине.

Согласно данным аналитиков, Вооруженные силы Украины смогли оттеснить врага в Харьковской области. В частности, на картах видно, что СОУ выбили ВС РФ из населенного пункта на Купянском направлении. Речь идет о Фиголовке.

Напомним, ранее глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сказал, что, в целом, ситуация в громаде «более-менее стабильная». Он также сообщил о враг осуществляет атакующие действия в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Петро-Ивановка, Фиголовки и Новомлынска. При этом он акцентировал, что несмотря на сложившуюся ситуацию, обстановку полностью контролируют СОУ.