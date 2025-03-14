ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Харьковщине – Deep State
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 14 марта авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине.
Согласно данным аналитиков, Вооруженные силы Украины смогли оттеснить врага в Харьковской области. В частности, на картах видно, что СОУ выбили ВС РФ из населенного пункта на Купянском направлении. Речь идет о Фиголовке.
Напомним, ранее глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сказал, что, в целом, ситуация в громаде «более-менее стабильная». Он также сообщил о враг осуществляет атакующие действия в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Петро-Ивановка, Фиголовки и Новомлынска. При этом он акцентировал, что несмотря на сложившуюся ситуацию, обстановку полностью контролируют СОУ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, бои, карты, фронт;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 11:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 марта авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине.".