Часть Боровской громады без света, в Харькове пострадавшие – результаты ударов

О последствиях вражеских ударов по Харькову и области проинформировал утром 14 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, вначале оккупанты обстреляли Изюмский район – в Боровской громаде вследствие удара КАБа повреждена линия электропередач. Без света остаются 1630 потребителей – энергетики все еще пытаются устранить повреждения.

«Около 19-30 Купянский р-н., Кондрашовская ТГ, с. Кондрашовка. В результате артиллерийского обстрела пострадал 65-летний мужчина, состояние тяжелое», – пишет Синегубов.

Вечером россияне начали бить по Харькову. В 20:42 прилетело по Немышлянскому району – БпЛА «Герань-2» попал по открытой территории.

«20:43 г. Харьков, Основянский район. Падение БпЛА типа «Герань-2» в землю на открытой территории, повреждено остекление 4-х частных домов, пожара не было. Пострадало 7 человек, из них 4 ребенка, диагноз — острая реакция на стресс», – добавил начальник ХОВА.

Еще один «прилет» зафиксировали в 21:13 в Новобаварском районе. Там беспилотник попал по открытой местности в дерево, пострадавших и разрушений нет.

«00:02 14 марта Богодуховский р-н, Золочевский р-н, поселок Золочев. В результате обстрела БпЛа горела крыша здания местной больницы на площади 1500 кв.м. Пострадала сотрудница бригады экстренной медицинской помощи. В заведении находились 5 гражданских пациентов и 5 человек персонала, среди них — без пострадавших», – отметил Синегубов.