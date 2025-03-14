Часть Боровской громады без света, в Харькове пострадавшие – результаты ударов
О последствиях вражеских ударов по Харькову и области проинформировал утром 14 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, вначале оккупанты обстреляли Изюмский район – в Боровской громаде вследствие удара КАБа повреждена линия электропередач. Без света остаются 1630 потребителей – энергетики все еще пытаются устранить повреждения.
«Около 19-30 Купянский р-н., Кондрашовская ТГ, с. Кондрашовка. В результате артиллерийского обстрела пострадал 65-летний мужчина, состояние тяжелое», – пишет Синегубов.
Вечером россияне начали бить по Харькову. В 20:42 прилетело по Немышлянскому району – БпЛА «Герань-2» попал по открытой территории.
«20:43 г. Харьков, Основянский район. Падение БпЛА типа «Герань-2» в землю на открытой территории, повреждено остекление 4-х частных домов, пожара не было. Пострадало 7 человек, из них 4 ребенка, диагноз — острая реакция на стресс», – добавил начальник ХОВА.
Еще один «прилет» зафиксировали в 21:13 в Новобаварском районе. Там беспилотник попал по открытой местности в дерево, пострадавших и разрушений нет.
«00:02 14 марта Богодуховский р-н, Золочевский р-н, поселок Золочев. В результате обстрела БпЛа горела крыша здания местной больницы на площади 1500 кв.м. Пострадала сотрудница бригады экстренной медицинской помощи. В заведении находились 5 гражданских пациентов и 5 человек персонала, среди них — без пострадавших», – отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских ударов по Харькову и области проинформировал утром 14 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".