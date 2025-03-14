Самому младшему пострадавшему – 11 месяцев: видео обстрелянного Харькова
Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал о последствиях вражеских обстрелов Харькова.
Россияне били по Харькову с 20:00 до 21:00, сообщил Чубенко. Всего в городе зафиксировали четыре «прилета» в разных районах города.
«Наибольшее количество травмированных в Основянском районе. Здесь попадание возле частной жилой застройки. Вследствие чего был поврежден фасад и остекление нескольких частных жилых домов. Здесь семь человек получили острую реакцию на стресс. Среди них четыре ребенка, самому младшему мальчику 11 месяцев и самой старшей девочке 8 лет. Всего две девочки и два мальчика. Также острую реакцию на стресс у двух женщин и одного мужчины. В Основянском районе также попадание по транспортному инфраструктурному предприятию. Там попадание по складскому помещению, в результате чего произошел пожар», – уточнил Чубенко.
В Новобаварском и Немышлянском районе ВС РФ попали по открытой территории.
Предварительно, добавили в прокуратуре, оккупанты выпустили по Харькову БпЛА типа «Герань-2».
Напомним, серия взрывов в Харькове звучала с 20:00 до 21:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксировали в Новобаварском, Немышлянском и Основянском районе. В последнем на месте ударов возник пожар. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что вследствие обстрелов пострадали семь человек – четверо детей, две женщины и мужчина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, обстрел, прилеты, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 08:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал о последствиях вражеского обстрела Харькова.".