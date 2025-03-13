Семь человек, среди них дети, пострадали в результате атаки россиян на Харьков

Семь человек испытали острую реакцию на стресс из-за ударов российских БпЛА «Шахед» по Харькову.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленным данным медиков Областного центра экстренной медицинской помощи, 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина», – рассказал начальник ХОВА.

В 20:35 россияне атаковали Харьков БпЛА. Удары пришлись по Основянскому, Немышлянскому и Ново-Баварскому районам, рассказал мэр Игорь Терехов.