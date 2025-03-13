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Семь человек, среди них дети, пострадали в результате атаки россиян на Харьков

Происшествия 22:11   13.03.2025
Оксана Якушко
Семь человек, среди них дети, пострадали в результате атаки россиян на Харьков

Семь человек испытали острую реакцию на стресс из-за ударов российских БпЛА «Шахед» по Харькову.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленным данным медиков Областного центра экстренной медицинской помощи, 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина», – рассказал начальник ХОВА.

В 20:35 россияне атаковали Харьков БпЛА. Удары пришлись по Основянскому, Немышлянскому и Ново-Баварскому районам, рассказал мэр Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 22:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек испытали острую реакцию на стресс из-за ударов российских БпЛА «Шахед» по Харькову.".