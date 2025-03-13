Семь человек, среди них дети, пострадали в результате атаки россиян на Харьков
Семь человек испытали острую реакцию на стресс из-за ударов российских БпЛА «Шахед» по Харькову.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По обновленным данным медиков Областного центра экстренной медицинской помощи, 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина», – рассказал начальник ХОВА.
В 20:35 россияне атаковали Харьков БпЛА. Удары пришлись по Основянскому, Немышлянскому и Ново-Баварскому районам, рассказал мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА Shahed, Олег Синегубов, стресс, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 22:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек испытали острую реакцию на стресс из-за ударов российских БпЛА «Шахед» по Харькову.".