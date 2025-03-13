Семеро людей, серед них діти, постраждали внаслідок атаки росіян на Харків
Семеро людей зазнали гострої реакції на стрес через удари російських БпЛА «Шахед» по Харкову.
Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За оновленими даними медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік», – розповів начальник ХОВА.
О 20:35 росіяни атакували Харків БПЛА. Удари припали до Основ’янського, Немишлянського та Ново-Баварського районів, розповів мер Ігор Терехов.
Читайте також: РФ згодна припинити вогонь в Україні, але є нюанси – Путін
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, БПЛА Shahed, Олег Синегубов, стресс, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Семеро людей, серед них діти, постраждали внаслідок атаки росіян на Харків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 22:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Семеро людей зазнали гострої реакції на стрес через удари російських БпЛА «Шахед» по Харкову.".