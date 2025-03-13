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Семеро людей, серед них діти, постраждали внаслідок атаки росіян на Харків

Події 22:11   13.03.2025
Оксана Якушко
Семеро людей, серед них діти, постраждали внаслідок атаки росіян на Харків

Семеро людей зазнали гострої реакції на стрес через удари російських БпЛА «Шахед» по Харкову.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За оновленими даними медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік», – розповів начальник ХОВА.

О 20:35 росіяни атакували Харків БПЛА. Удари припали до Основ’янського, Немишлянського та Ново-Баварського районів, розповів мер Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 22:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Семеро людей зазнали гострої реакції на стрес через удари російських БпЛА «Шахед» по Харкову.".