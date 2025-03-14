Наймолодшому постраждалому – 11 місяців: відео обстріляного Харкова

Спікер Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів про наслідки ворожих обстрілів Харкова.

Росіяни били по Харкову з 20:00 до 21:00, повідомив Чубенко. Загалом у місті зафіксували чотири “прильоти” у різних районах міста.

“Найбільша кількість травмованих в Основ’янському районі. Тут влучання біля приватної житлової забудови. Внаслідок чого було пошкоджено фасад та скління декількох приватних житлових будинків. Тут сім осіб отримали гостру реакцію на стрес. Серед них чотири дитини, наймолодшому хлопчику 11 місяців і найстаршій дівчинці 8 років. Всього дві дівчинки та два хлопчики. Також гостра реакція на стрес у двох жінок і одного чоловіка. В Основ’янському районі також влучання по транспортному інфраструктурному підприємству. Там влучання по складському приміщенню, внаслідок чого відбулася пожежа”, – сказав речник.

У Новобаварському та Немишлянському районі ЗС РФ влучили по відкритій території.

Попередньо, додали у прокуратурі, окупанти випустили по Харкову БпЛА типу “Герань-2”.

Нагадаємо, серія вибухів у Харкові лунала з 20:00 до 21:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прильоти” зафіксували у Новобаварському, Немишлянському та Основ’янському районі. В останньому на місці ударів виникла пожежа. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждали семеро людей – чотири дитини, дві жінки та чоловік.