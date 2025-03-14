По лікарні в Золочеві вдарив ворог цієї ночі: врятували 25 людей (фото, відео)
Про нічну атаку в Золочеві повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Два “Шахеди” прилетіли по лікарні в Золочеві о 00:05, передає “Зоря”.
“Внаслідок чого відбулося загорання даху. На момент атаки в приміщенні знаходилось 18 працівників медичного персоналу та 7 пацієнтів, які перебували у бомбосховищі“, – пишуть у “Зорі”.
А о 00:50 безпілотники вдарили по лікарні ще раз.
На місці “прильотів” почалася пожежа, яку незабаром ліквідували працівники ДСНС. Усіх співробітників та медперсонал вдалося евакуювати.
Відео: “Зоря”
Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу є постраждала.
“Постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, отримала гостру реакцію на стрес“, – написав Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: золочів, обстріл, прилет;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нічну атаку в Золочеві повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".