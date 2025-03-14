По лікарні в Золочеві вдарив ворог цієї ночі: врятували 25 людей (фото, відео)

Про нічну атаку в Золочеві повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Два “Шахеди” прилетіли по лікарні в Золочеві о 00:05, передає “Зоря”.

“Внаслідок чого відбулося загорання даху. На момент атаки в приміщенні знаходилось 18 працівників медичного персоналу та 7 пацієнтів, які перебували у бомбосховищі“, – пишуть у “Зорі”.

А о 00:50 безпілотники вдарили по лікарні ще раз.

На місці “прильотів” почалася пожежа, яку незабаром ліквідували працівники ДСНС. Усіх співробітників та медперсонал вдалося евакуювати.

Відео: “Зоря”

Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу є постраждала.

“Постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, отримала гостру реакцію на стрес“, – написав Синєгубов.