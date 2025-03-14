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По лікарні в Золочеві вдарив ворог цієї ночі: врятували 25 людей (фото, відео)

Події 07:29   14.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
По лікарні в Золочеві вдарив ворог цієї ночі: врятували 25 людей (фото, відео) Фото: “Зоря”

Про нічну атаку в Золочеві повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Два “Шахеди” прилетіли по лікарні в Золочеві о 00:05, передає “Зоря”.

Обстріл Золочева 14 березня 2025
Фото: “Зоря”

“Внаслідок чого відбулося загорання даху. На момент атаки в приміщенні знаходилось 18 працівників медичного персоналу та 7 пацієнтів, які перебували у бомбосховищі“, – пишуть у “Зорі”.

Обстріл Золочева 14 березня 2025
Фото: “Зоря”

А о 00:50 безпілотники вдарили по лікарні ще раз.

Обстріл Золочева 14 березня 2025
Фото: “Зоря”

На місці “прильотів” почалася пожежа, яку незабаром ліквідували працівники ДСНС. Усіх співробітників та медперсонал вдалося евакуювати.

Відео: “Зоря”

Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу є постраждала.

Постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, отримала гостру реакцію на стрес“, – написав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 07:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нічну атаку в Золочеві повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".