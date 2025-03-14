По больнице в Золочеве ударил враг этой ночью – спасли 25 людей (фото, видео)

О ночной атаке в Золочеве сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Два «Шахеда» прилетели по больнице в Золочеве в 00:05, передает «Заря».

«В результате чего произошло возгорание крыши. На момент атаки в помещении находилось 18 работников медицинского персонала и 7 пациентов, которые находились в бомбоубежище», – пишут в «Заре».

А в 00:50 беспилотники ударили по больнице еще раз.

На месте «прилетов» начался пожар, который вскоре ликвидировали спасатели ГСЧС. Всех сотрудников и медперсонал удалось эвакуировать.

Видео: «Заря»

Утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что вследствие обстрелов есть пострадавшая.

«Пострадавшая 33-летняя женщина — сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс», – написал Синегубов.