По больнице в Золочеве ударил враг этой ночью – спасли 25 людей (фото, видео)
О ночной атаке в Золочеве сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Два «Шахеда» прилетели по больнице в Золочеве в 00:05, передает «Заря».
«В результате чего произошло возгорание крыши. На момент атаки в помещении находилось 18 работников медицинского персонала и 7 пациентов, которые находились в бомбоубежище», – пишут в «Заре».
А в 00:50 беспилотники ударили по больнице еще раз.
На месте «прилетов» начался пожар, который вскоре ликвидировали спасатели ГСЧС. Всех сотрудников и медперсонал удалось эвакуировать.
Видео: «Заря»
Утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что вследствие обстрелов есть пострадавшая.
«Пострадавшая 33-летняя женщина — сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс», – написал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: золочів, обстрел, прилет;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ночной атаке в Золочеве сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.".