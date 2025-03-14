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По больнице в Золочеве ударил враг этой ночью – спасли 25 людей (фото, видео)

Происшествия 07:29   14.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
По больнице в Золочеве ударил враг этой ночью – спасли 25 людей (фото, видео) Фото: «Заря»

О ночной атаке в Золочеве сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Два «Шахеда» прилетели по больнице в Золочеве в 00:05, передает «Заря».

Обстрел Золочева 14 марта 2025
Фото: «Заря»

«В результате чего произошло возгорание крыши. На момент атаки в помещении находилось 18 работников медицинского персонала и 7 пациентов, которые находились в бомбоубежище», – пишут в «Заре».

Обстрел Золочева 14 марта 2025
Фото: «Заря»

А в 00:50 беспилотники ударили по больнице еще раз.

Обстрел Золочева 14 марта 2025
Фото: «Заря»

На месте «прилетов» начался пожар, который вскоре ликвидировали спасатели ГСЧС. Всех сотрудников и медперсонал удалось эвакуировать.

Видео: «Заря»

Утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что вследствие обстрелов есть пострадавшая.

«Пострадавшая 33-летняя женщина — сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс», – написал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 07:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ночной атаке в Золочеве сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.".