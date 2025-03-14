Частина Борівської громади без світла, у Харкові поранені: результати ударів
Про наслідки ворожих ударів по Харкову та області поінформував 14 березня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, спочатку окупанти обстріляли Ізюмський район – у Борівській громаді внаслідок удару КАБу пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишаються 1630 споживачів – енергетики досі намагаються усунути руйнування.
“Близько 19:30 Куп’янський р-н., Кіндрашівська ТГ., с. Кіндрашівка. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждав 65-річний чоловік, стан важкий”, – пише Синєгубов.
Увечері росіяни почали бити по Харкову. О 20:42 прилетіло по Немишлянському району – БпЛА “Герань-2” влучив по відкритій території.
“20:43 м. Харків, Основ’янський район. Падіння БпЛА типу «Герань-2» в землю на відкритій території, пошкоджено скління 4-ох приватних будинків, пожежі не було. Постраждало 7 осіб, з них 4 дитини, діагноз – гостра реакція на стрес”, – додав начальник ХОВА.
Ще один “приліт” зафіксували о 21:13 у Новобаварському районі. Там безпілотник влучив по відкритій місцевості в дерево, постраждалих і руйнувань немає.
“00:02 14 березня Богодухівський р-н, Золочівський р-н, с-ще Золочів. Внаслідок обстрілу БпЛА горів дах будівлі місцевої лікарні на площі 1500 кв.м. Постраждала співробітниця бригади екстреної медичної допомоги. У закладі перебували 5 цивільних пацієнтів та 5 осіб персоналу, серед них – без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 08:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих ударів по Харкову та області поінформував 14 березня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".