Насколько оккупанты продвинулись к Купянску – данные Канашевича
По словам главы Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича, в целом, ситуация в громаде «более-менее стабильная».
В частности, в эфире нацмарафона Канашевич ответил на вопрос ведущей, касательно продвижения ВС РФ и приближения врага к Купянску.
«Я не могу прокомментировать, где и как перебросил через Оскол враг свои силы, потому что мы же знаем и уже видели в течение определенного времени информацию, в том числе и Генерального штаба, о том, что враг осуществляет атакующие действия в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынска, но это все населенные пункты, которые расположены на правом берегу реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная. Поэтому, если дополнительно они еще перебросили что-то, сейчас, я думаю, лучше откомментируют военные. Но то, что они определенный плацдарм создали в районе населенного пункта Двуречной, именно непосредственно на правом берегу, да, эта ситуация есть», – отметил Канашевич.
При этом он акцентировал, что несмотря на сложившуюся ситуацию, обстановку полностью контролируют СОУ. Это касается и продвижения врага через речку Оскол.
«Единственное, что мы видим – что враг пытается нащупать определенные какие-то проблемные участки в обороне и пытается продвигаться в направлении Купянска, в направлении населенного пункта Кондрашовка или Голубовка, или в направлении населенного пункта Петро-Ивановка. Это немного другое направление, то есть, как по мне, новой ситуации не возникло», – констатировал начальник военной администрации.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, канашевич, купянск, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По словам главы Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича, в целом, ситуация в громаде «более-менее стабильная».".