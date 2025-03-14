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Наскільки окупанти просунулися до Куп’янська – дані Канашевича

Україна 10:37   14.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наскільки окупанти просунулися до Куп’янська – дані Канашевича Скріншот

За словами голови Куп’янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, загалом ситуація у громаді “більш-менш стабільна”.

Зокрема, в етері нацмарафону Канашевич відповів на питання ведучої щодо просування ЗС РФ і наближення ворога до Куп’янська.

“Я не можу прокоментувати, де і як перекинув через Оскіл ворог свої сили, тому що ми ж знаємо і вже бачили протягом певного часу інформацію, в тому числі і Генерального штабу, про те, що ворог здійснює атакуючі дії в районах населених пунктів Дворічна, Западне, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинська, але це все населені пункти, які розташовані на правому березі річки Оскіл в районі населеного пункту Дворічна. Тому якщо додатково вони ще перекинули щось, наразі, я думаю, краще відкоментують військові. Але те, що вони певний плацдарм створили в районі населеного пункту Дворічної, саме безпосередньо на правому березі, так, ця ситуація є”, – сказав Канашевич

При цьому він акцентував, що попри ситуацію, яка склалася, обстановку повністю контролюють СОУ. Це стосується й просування ворога через річку Оскіл.

Єдине, що ми бачимо, що ворог намагається намацати певні якісь проблемні ділянки в обороні і намагається просуватися в напрямку Куп’янська, в напрямку населеного пункту Кіндрашівка або Голубівка, або в напрямку населеного пункту Петро-Іванівка, це трохи інший напрямок, тобто, як на мене, нової ситуації не виникло”, – констатував начальник військової адміністрації.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 10:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За словами голови Куп’янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, загалом ситуація в громаді “більш-менш стабільна”.".