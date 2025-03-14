П’ять атак на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: бої на Харківщині
Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, а також які населені пункти обстріляв – поінформували вранці 14 березня у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога у районі Вовчанська. На Куп’янському – росіяни намагалися наступати тричі.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки”, – пишуть у ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти Харківської області: Козачу Лопань, Гранів та Безруки.
Втрати ворога, за даними Генштабу ЗСУ, на сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 08:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, а також які населені пункти обстріляв – поінформували вранці 14 березня у Генштабі ЗСУ.".