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П’ять атак на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: бої на Харківщині

Україна 08:16   14.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять атак на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: бої на Харківщині

Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, а також які населені пункти обстріляв – поінформували вранці 14 березня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога у районі Вовчанська. На Куп’янському – росіяни намагалися наступати тричі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки”, – пишуть у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти Харківської області: Козачу Лопань, Гранів та Безруки.

Втрати ворога, за даними Генштабу ЗСУ, на сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 08:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, а також які населені пункти обстріляв – поінформували вранці 14 березня у Генштабі ЗСУ.".