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Пять атак на Харьковском направлении, три – на Купянском: бои на Харьковщине

Украина 08:16   14.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пять атак на Харьковском направлении, три – на Купянском: бои на Харьковщине

О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, а также какие населенные пункты обстрелял – проинформировали утром 14 марта в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили пять атак врага в районе Волчанска. На Купянском – россияне пытались наступать три раза.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Загрызово и Богуславки», – пишут в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты Харьковской области: Казачью Лопань, Гранов и Безруки.

Потери врага, по данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, а также какие населенные пункты обстрелял – проинформировали утром 14 марта в Генштабе ВСУ.".