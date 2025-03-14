Пять атак на Харьковском направлении, три – на Купянском: бои на Харьковщине
О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, а также какие населенные пункты обстрелял – проинформировали утром 14 марта в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили пять атак врага в районе Волчанска. На Купянском – россияне пытались наступать три раза.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Загрызово и Богуславки», – пишут в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты Харьковской области: Казачью Лопань, Гранов и Безруки.
Потери врага, по данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 08:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, а также какие населенные пункты обстрелял – проинформировали утром 14 марта в Генштабе ВСУ.".