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Три пожара после ударов по Харьковщине ликвидировали спасатели – данные ГСЧС

Происшествия 07:58   14.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Три пожара после ударов по Харьковщине ликвидировали спасатели – данные ГСЧС

В утренней сводке за 14 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли за сутки в регионе.

В течение суток из-за «прилетов» пожары начались в Богодуховском и Харьковском районе, а также – в областном центре. Так в 16:00 спасатели выезжали тушить траву в Слатино – она загорелась вследствие вражеского удара. А в 20:40 россияне начали бить по Харькову.

«Зафиксировано 3 попадания на открытых территориях в Основянском, Немышлянском и Новобаварском районах. По предварительной информации медиков Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате одного из взрывов 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина. Также повреждено остекление трех частных домов. В результате четвертого попадания возник пожар в нежилом здании, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС», –пишут спасатели.

Еще один пожар возник уже ночью – около полуночи прилетело по больнице в Золочеве. В результате обстрела пострадала работница «скорой».

Также в ГСЧС добавили, что еще 36 пожаров за сутки потушили в природных экосистемах региона.

Читайте также: По больнице в Золочеве ударил враг этой ночью – спасли 25 людей (фото, видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 07:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 14 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли за сутки в регионе.".