Три пожара после ударов по Харьковщине ликвидировали спасатели – данные ГСЧС

В утренней сводке за 14 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли за сутки в регионе.

В течение суток из-за «прилетов» пожары начались в Богодуховском и Харьковском районе, а также – в областном центре. Так в 16:00 спасатели выезжали тушить траву в Слатино – она загорелась вследствие вражеского удара. А в 20:40 россияне начали бить по Харькову.

«Зафиксировано 3 попадания на открытых территориях в Основянском, Немышлянском и Новобаварском районах. По предварительной информации медиков Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате одного из взрывов 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина. Также повреждено остекление трех частных домов. В результате четвертого попадания возник пожар в нежилом здании, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС», –пишут спасатели.

Еще один пожар возник уже ночью – около полуночи прилетело по больнице в Золочеве. В результате обстрела пострадала работница «скорой».

Также в ГСЧС добавили, что еще 36 пожаров за сутки потушили в природных экосистемах региона.