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Три пожежі після ударів по Харківщині ліквідували рятувальники – дані ДСНС

Події 07:58   14.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три пожежі після ударів по Харківщині ліквідували рятувальники – дані ДСНС

У ранковому зведенні за 14 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні.

Протягом доби через “прильоти” пожежі почалися в Богодухівському та Харківському районі, а також – в обласному центрі. Так о 16:00 рятувальники виїжджали гасити траву у Слатиному – вона спалахнула внаслідок ворожого удару. А о 20:40 росіяни почали бити по Харкову.

“Зафіксовано 3 влучання на відкритих територіях в Основ’янському, Немишлянському та Новобаварському районах. За попередньою інформацією медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги внаслідок одного з вибухів 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків. В результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС”, – пишуть рятувальники.

Ще одна пожежа виникла вже вночі – близько опівночі прилетіло по лікарні в Золочеві. Внаслідок обстрілу постраждала працівниця “швидкої “.

Також у ДСНС додали, що ще 36 пожеж за добу загасили у природних екосистемах регіону.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 07:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 14 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні.".