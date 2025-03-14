Три пожежі після ударів по Харківщині ліквідували рятувальники – дані ДСНС
У ранковому зведенні за 14 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні.
Протягом доби через “прильоти” пожежі почалися в Богодухівському та Харківському районі, а також – в обласному центрі. Так о 16:00 рятувальники виїжджали гасити траву у Слатиному – вона спалахнула внаслідок ворожого удару. А о 20:40 росіяни почали бити по Харкову.
“Зафіксовано 3 влучання на відкритих територіях в Основ’янському, Немишлянському та Новобаварському районах. За попередньою інформацією медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги внаслідок одного з вибухів 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків. В результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС”, – пишуть рятувальники.
Ще одна пожежа виникла вже вночі – близько опівночі прилетіло по лікарні в Золочеві. Внаслідок обстрілу постраждала працівниця “швидкої “.
Також у ДСНС додали, що ще 36 пожеж за добу загасили у природних екосистемах регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 07:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 14 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні.".