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ЗСУ вибили окупантів із населеного пункту на Харківщині – Deep State

Україна 11:35   14.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ вибили окупантів із населеного пункту на Харківщині – Deep State Фото: Генштаб ЗСУ

Уранці 14 березня автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій на Харківщині.

За даними аналітиків, Збройні сили України змогли відтіснити ворога у Харківській області. Зокрема, на картах видно, що СОУ вибили ЗС РФ із населеного пункту на Куп’янському напрямку. Йдеться про Фиголівку.

Нагадаємо, раніше голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич сказав, що, загалом, ситуація в громаді «більш-менш стабільна». Він також повідомив, що ворог здійснює атакуючі дії в районі населених пунктів Дворічна, Западне, Петро-Іванівка, Фиголівка та Новомлинськ. При цьому він акцентував, що попри ситуацію, що склалася, обстановку повністю контролюють СОУ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 11:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уранці 14 березня автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій на Харківщині.".