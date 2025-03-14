ЗСУ вибили окупантів із населеного пункту на Харківщині – Deep State

Уранці 14 березня автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій на Харківщині.

За даними аналітиків, Збройні сили України змогли відтіснити ворога у Харківській області. Зокрема, на картах видно, що СОУ вибили ЗС РФ із населеного пункту на Куп’янському напрямку. Йдеться про Фиголівку.

Нагадаємо, раніше голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич сказав, що, загалом, ситуація в громаді «більш-менш стабільна». Він також повідомив, що ворог здійснює атакуючі дії в районі населених пунктів Дворічна, Западне, Петро-Іванівка, Фиголівка та Новомлинськ. При цьому він акцентував, що попри ситуацію, що склалася, обстановку повністю контролюють СОУ.